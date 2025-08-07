Німеччина

Кейн забив своєму колишньому клубу, а юні таланти Баварії завершили розгром — 4:0.

Мюнхенська Баварія впевнено перемогла Тоттенгем з рахунком 4:0 у контрольному поєдинку, що пройшов на Альянц-Арені.

Рахунок було відкрито вже на 12-й хвилині — відзначився Гаррі Кейн, який реалізував момент у ворота свого колишнього клубу. Вже за дві хвилини англієць міг оформити дубль, але не забив пенальті.

Після перерви Баварія повністю контролювала гру та тричі змусила капітулювати захист лондонців. На 61-й хвилині забив Кінгслі Коман, а потім настала черга молодих талантів клубу — по м’ячу оформили 17-річний Леннарт Карль та 16-річний Уісдом Майк.

У складі Тоттенгема з перших хвилин на полі з’явився Жоау Пальїнья, який нещодавно приєднався до англійського клубу на правах оренди саме з Баварії.

Тоттенгем розпочне новий сезон 13 серпня матчем за Суперкубок УЄФА проти ПСЖ, тоді як Баварія 16 серпня зіграє за Суперкубок Німеччини проти Штутгарта.

Баварія — Тоттенгем 4:0

Голи: Кейн, 12, Коман, 61, Карль, 74, Майк, 80