Англія

Кореєць залишає Північний Лондон.

Корейський півзахисник Сон Хин Мін попрощався з вболівальниками лондонського Тоттенгема.

"Як підібрати відповідні слова? Не знаю. Я думав кілька днів. Це неможливо. Але ось момент настав. Мені час попрощатися з Тоттенгем Готспур – моїм домом останні десять років.

Коли я приїхав сюди в 2015 році, я не говорив англійською, не знав Лондона, але ви прийняли мене з розпростертими обіймами, повірили в мене і підтримували мене у всіх злетах та падіннях. Я був лише хлопчиком з Кореї з великими мріями, у якого, як передбачалося, не було жодних шансів. А тепер, десять років по тому, Північний Лондон назавжди в моєму серці. Тут я знайшов друзів на все життя, удостоївся честі стати хрещеним батьком, а також капітаном нашого особливого клубу. Я вклав у Тоттенгем все своє серце і душу, і це рішення стало найважчим у моєму житті.

Я думав, що якщо і піду, то тільки на своїх умовах, на найкращих умовах, коли наша спільна місія буде виконана. З гордістю і честю.

Мій дебют був чимось особливим: нагорода Пушкаша – це круто, "Золота бутса" – честь, але перемогти у Лізі Європи в Більбао... Це на все життя. Ми будемо розділяти цей вечір, цей момент і цей трофей до кінця наших днів.

Отже, всім вам, вболівальникам Тоттенгема, які це читають. Дякую за вашу любов, підтримку і довіру, яку ви відчували до мене останні десять років. Всім у клубі, його голові, моїм тренерам і всім, хто був поруч зі мною щодня на тренуваннях, в їдальні, в поїздках, на іграх, коли я хворів, відновлювався, перемагав... Дякую.

Всім і від щирого серця – спасибі. Сподіваюся, я змусив вас пишатися", – написав Сон в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем і Лос-Анджелес підтвердили переїзд Сона до США.