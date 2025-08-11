Англія

Можливий гучний трансфер для Франка.

Лондонський Тоттенгем цього сезону виступатиме в Лізі чемпіонів УЄФА на правах переможця минулого розіграшу Ліги Європи, а отже потребує додаткового підсилення на трансферному ринку.

Зокрема, новий головний тренер "шпор" Томас Франк зацікавлений у посиленні атакувальної ланки.

І одним із гучних підписань лондонців найближчим часом має шанси стати бразильський фланговий нападник Манчестер Сіті Савіо.

21-річний виконавець потрапив до консорціуму City Group ще влітку 2022 року, коли з Атлетіку Мінейру переїхав до Труа, після чого транзитом через каталонську Жирону опинився в головному клубі проєкту.

Однак Хосеп Гвардіола постійно наполягає на тому, що Савіо треба ще багато працювати над власною грою для того, щоб стати стабільно основним гравцем його команди.

Томас Франк тим часом бачить у бразильці ідеального гравця для свого нового колективу.

Як повідомляють ЗМІ, "містяни" повністю відкриті до перемовин, аби тільки отримали гідну пропозицію за власного футболіста.

У минулому сезоні нападник провів 48 матчів, забив три голи та віддав 13 гольових передач.