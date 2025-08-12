Англія

Новачок Манчестер Юнайтед розповів, як надихався грою легендарного шведського форварда та інших зірок.

Нападник Манчестер Юнайтед Беньямін Шешко поділився, що з дитинства захоплювався грою Златана Ібрагімовича та намагався переймати його манеру.

"Він із дитинства був моїм прикладом для наслідування, я дивився кожне відео з ним, яке міг знайти на ютубі, бо він просто приголомшливий. Ми є різні за характером. Але мені подобається спостерігати за ним, за тим, як він грає, як насолоджується футболом. Якщо ви любите футбол, то все виходить. Думаю, це найважливіше. Можливо, це теж одна з причин, через яку він мені так подобається. Так що, можливо, було б чудово колись зустрітися з ним. Він мій кумир. Звичайно, я намагаюся щось переймати в нього", — сказав Шешко.

Словенець також відзначив, що надихався грою інших легендарних футболістів: "Мені подобаються Робін ван Персі, Вейн Руні, усі ці гравці. Звичайно, я теж дивився відео з їхньою грою. Вони були чудові, звичайно, ними можна захоплюватися, і я також намагатимусь показати себе в кращому світлі і допомогти команді, допомогти клубу піднятися якомога вище", — додав нападник.

Нагадаємо, що Шешко приєднався до Манчестер Юнайтед із Лейпцига за 76,5 мільйона євро плюс 8,5 мільйона бонусів.