Англія

Словенець поділився своїми емоціями після переходу до складу "червоних дияволів".

Новоспечений нападник Манчестер Юнайтед Беньямін Шешко прокоментував свій перехід до складу "червоних дияволів" з Лейпцига.

"Історія Манчестер Юнайтед, безумовно, особлива, але що мене справді хвилює, так це майбутнє. Коли ми обговорювали проект, стало зрозуміло, що ця команда має всі можливості для подальшого зростання і можливості незабаром знову боротися за найбільші трофеї.

З моменту переходу я відчув позитивну енергетику та сімейну атмосферу, створену в клубі. Це, безумовно, ідеальне місце для досягнення максимального рівня та реалізації всіх моїх амбіцій.

Я з нетерпінням чекаю на можливість почати вчитися у Рубена Аморіма та об'єднатися з партнерами по команді, щоб досягти успіху, на який, як ми всі знаємо, ми здатні разом", — наводить слова Шешко прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед прояснив умови оренди Гойлунна.