Англія

Контракт словенця розрахований до червня 2030 року.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Лейпцига Беньяміном Шешко.

Угода з 22-річним словенцем розрахована до літа 2030 року.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 76,5 млн євро, а ще 8,5 млн євро прописані у якості бонусів.

Минулого сезону Шешко провів 45 матчів, у яких забив 21 гол та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Гарначо домовився з Челсі про перехід.