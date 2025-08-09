Контракт словенця розрахований до червня 2030 року.
Беньямін Шешко, ФК Манчестер Юнайтед
09 серпня 2025, 12:40
Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Лейпцига Беньяміном Шешко.
Угода з 22-річним словенцем розрахована до літа 2030 року.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 76,5 млн євро, а ще 8,5 млн євро прописані у якості бонусів.
Минулого сезону Шешко провів 45 матчів, у яких забив 21 гол та віддав шість гольових передач.
