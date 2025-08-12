Легенда Ліверпуля вихваляє ексфорварда "червоних".
Майкл Оуен, Getty Images
12 серпня 2025, 15:15
Колишній гравець Ліверпуля та збірної Англії Стівен Джеррард поділився думкою про Майкла Оуена, який у 22 роки здобув "Золотий м’яч" у 2001 році.
"Я виступав із ним і можу сказати: у підлітковому віці Оуен був феноменальним. На мою думку, він був найкращим у цьому плані.
Ламін Ямал і Кіліан Мбаппе — також видатні таланти, які претендують на "Золотий м’яч", але в Оуена він уже є. Треба поважати його статус найкращого гравця світу на той момент", — цитує Джеррарда AS.
Протягом кар’єри Оуен також захищав кольори мадридського Реала, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл Юнайтед та Сток Сіті.