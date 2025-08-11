Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на кого ставлять букмекери.

Вже цього тижня стартує АПЛ – найсильніша футбольна ліга світу. Хто стане чемпіоном тут – одне з найцікавіших питань перед стартом першості.

Наразі букмекери виділяють три клуби, які будуть головними претендентами на "золото". Найбільші шанси, на думку експертів, у чинного чемпіона – Ліверпуля (2,8).

Зовсім трішки менша ймовірність чемпіонства у Арсеналу (3,5) та Манчестер Сіті (4,5).

Серед інших команд виділяється Челсі. На "синіх" дають такі коефіцієнти, які не ставлять їх в ранг головних претендентів, але й не відносять до команд, які можуть стати чемпіонами лише дивом.



Варто зазначити, що ймовірність чемпіонства Манчестер Юнайтед в цьому сезоні, на думку експертів, є більшою, аніж у Тоттенгема, Ньюкасла чи Астон Вілли.