Англія

Перехід Домініка може поставити хрест на планах Лідса щодо Муніза.

Домінік Калверт-Льюїн, який наприкінці червня залишив Евертон після завершення контракту, досяг принципової домовленості щодо переходу в Лідс. Перехід відбудеться на правах вільного агента.

Минулого сезону 28-річний форвард провів за "ірисок" 26 матчів у всіх турнірах і забив лише тричі, значну частину кампанії пропустивши через травми. Його найрезультативніший відрізок у кар’єрі припав на сезони 2019/20 та 2020/21, коли він двічі поспіль долав позначку в 10 голів у Прем’єр-лізі.

Очікується, що поява Калверта-Льюїна у складі Лідса зменшить ймовірність підписання Родріго Муніза з Фулгема. Лондонський клуб не планує продавати свого нападника, а сам бразилець, схиляється до варіанту з переходом в італійську Аталанту.