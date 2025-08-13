Англія

Відповідні зміни спричинив відхід із клубу Сона Хин Міна.

Центральний захисник Крістіан Ромеро призначений капітаном Тоттенгема, передає офіційний сайт клубу.

Капітанська пов'язка перейшла до 27-річного аргентинця на тлі відходу Сона Хин Міна, який приєднався до Лос-Анджелес ФК.

Сон Хин Мін дебютував у МЛС

Ромеро був призначений віцекапітаном разом із Джеймсом Меддісоном у серпні 2023 року. Головний тренер "шпор" Томас Франк оголосить усю групу лідерів складу після закриття літнього трансферного вікна.

Контракт Крістіана з Тоттенгемом розраховано до кінця червня 2027 року. У серпні 2021-го оборонця орендували в Аталанти, а роком пізніше його придбали за 52 млн євро.

На рахунку аргентинця сім голів і три асисти в 124-х матчах за лондонський клуб, з яким він виграв Лігу Європи-2024/25.