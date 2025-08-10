Інше

Південнокорейський новачок допоміг Лос-Анджелес ФК уникнути виїзної поразки від Чикаго Файр.

Лівий вінгер Сон Хин Мін провів свій перший матч за Лос-Анджелес ФК після переходу з Тоттенгема.

Сон: Я вклав у Тоттенгем все серце і душу

У рамках чергового туру МЛС "чорно-золоті" гостювали в Чикаго Файр. Зірковий новачок, як і український лівий захисник Артем Смоляков, опинився на лаві запасних каліфорнійців.

У першій половині поєдинку команди обмінялися голами, тоді як у другому таймі на полі знайшлося місце для 33-річного південнокорейця. Він замінив Дієго Мартінеса на 61-й хвилині.

Трохи пізніше господарі поля знову вийшли вперед, а Смоляков замінив автора першого результативного удару гостей Раяна Голлінґсгеда. На 77-й хвилині Карлос Теран сфолив проти Сона у власному штрафному, що призвело до пенальті у виконанні Деніса Буанга, який і встановив на табло підсумковий рахунок.

Чикаго Файр — Лос-Анджелес ФК 2:2

Голи: Теран, 11, Бамба, 70 — Голлінґсгед, 19, Буанга, 81 (пен.)

Лос-Анджелес під керівництвом Стіва Черундоло йде п'ятим у турнірній таблиці західної конференції, після 23-х матчів маючи 37 очок (-12 від лідируючого Сан-Дієго з 26-ма матчами). Наступної неділі, 17 серпня, "чорно-золоті" гостюватимуть в Нью-Інгленд Революшн.