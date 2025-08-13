Англія

Керманич Фабіан Гюрцелер запевнив, що клуб зосереджений на власному розвитку, а не на страхах перед трансферами.

Головний тренер Брайтона Фабіан Гюрцелер заявив, що клуб не відчуває страху через можливий перехід опорного півзахисника Карлоса Балеби до Манчестер Юнайтед, повідомляє TEAMtalk.

За його словами, команда зосереджена на роботі та спільних зусиллях, а всі інші фактори — поза їхнім контролем.

"Ні за яких обставин. Я не відчуваю страху. Я нічого не боюся, бо все, що ми можемо робити — це щодня показувати нашу найкращу версію, працювати якнайважче.

Всі інші речі ми не можемо контролювати, тож повинні зосередитися на собі. Звичайно, ми не можемо витрачати гроші так, як великі клуби, але одна з наших найбільших цінностей — це згуртованість. І якщо ми залишаємося разом, намагаємося розширювати межі своїх можливостей, я впевнений, що ми можемо конкурувати з великими командами", сказа Гюрцелер для BBC Football Daily.

Манчестер Юнайтед активно цікавиться Балебою, ймовірна сума трансферу перевищить 100 мільйонів фунтів. Очікується, що у 2026 році інтерес до гравця зросте ще більше, що може створити додатковий фінансовий стимул для Брайтона у разі продажу. Утім, як повідомлялося, переговори з МЮ щодо 21-річного камерунця просуваються дуже складно.