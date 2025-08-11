Англія

Клуб планує нові переговори з Брайтоном

Манчестер Юнайтед готується до нових переговорів із Брайтоном щодо трансферу центрального півзахисника Карлоса Балеба.

За даними Фабріціо Романо, сам гравець зацікавлений у переході на Олд Траффорд, тому погодження особистих умов не має стати перепоною. Однак перемовини з Брайтоном залишаються складними — клуб не поспішає відпускати талановитого камерунця.

У минулому сезоні 20-річний Балеба провів 40 матчів за Брайтон, у яких забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.