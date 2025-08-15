Тренер говорить про складнощі та адаптацію новобранців.
Арне Слот, Getty Images
15 серпня 2025, 10:20
Арне Слот поділився думкою про перспективи Ліверпуль здобути титул АПЛ вдруге поспіль.
Слот: Адаптація Вірца вже пройшла досить добре
"Найбільша проблема в тому, що багато команд здатні перемогти в АПЛ. Зробити це двічі підряд у такій лізі буде неймовірним досягненням, а цього року це стане ще складніше".
За його словами, кожен сезон і міжсезоння приносить нові виклики.
"Ми втратили чимало гравців стартового складу. І справа не лише в нас, а й у суперниках. Наш старт – матч проти Борнмута, мабуть, найінтенсивнішої команди АПЛ минулого сезону за біговою роботою та стилем гри, а потім нас чекають Ньюкасл і Арсенал".
Слот додав, що команда втратила 5-6 футболістів із значним ігровим часом і підписала чотирьох новачків, тож адаптація – нормальний процес.