Англія

Тренер говорить про складнощі та адаптацію новобранців.

Арне Слот поділився думкою про перспективи Ліверпуль здобути титул АПЛ вдруге поспіль.

Слот: Адаптація Вірца вже пройшла досить добре

"Найбільша проблема в тому, що багато команд здатні перемогти в АПЛ. Зробити це двічі підряд у такій лізі буде неймовірним досягненням, а цього року це стане ще складніше".

За його словами, кожен сезон і міжсезоння приносить нові виклики.

"Ми втратили чимало гравців стартового складу. І справа не лише в нас, а й у суперниках. Наш старт – матч проти Борнмута, мабуть, найінтенсивнішої команди АПЛ минулого сезону за біговою роботою та стилем гри, а потім нас чекають Ньюкасл і Арсенал".

Слот додав, що команда втратила 5-6 футболістів із значним ігровим часом і підписала чотирьох новачків, тож адаптація – нормальний процес.