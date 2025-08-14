Англія

Арне Слот поділився думкою про вінгера Флоріана Вірца.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував адаптаційний процес у складі "червоних" для півзахисника Флоріна Вірца.

"Фактично ми можемо вважати його молодим гравцем, але я його таким не вважаю. Він виграв кубок і чемпіонат Німеччини, його головна сила в ментальності.

Це говорить багато про що, тому що, коли бачиш його гру, він неймовірно креативний. Він психологічно сильний, його не відволікає ні його трансферна вартість, ні будь-що інше.

Хороші гравці завжди знаходять спосіб гідно грати в хороших командах. Йому потрібно адаптуватися до Англії, ліги, її рівня і до своїх партнерів по команді. Його адаптація вже пройшла досить добре, навіть краще, ніж ми очікували", — наводить слова Слота ВВС.

Нагадаємо, Вірц офіційно дебютував за Ліверпуль у матчі за Суперкубок УЄФА проти Крістал Пелес, коли за 84 хвилини на полі відзначився асистом.