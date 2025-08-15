Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Борнмут.

Ліверпуль та Борнмут відкриватимуть сезон-2025/26 англійської Прем'єр-ліги матчем на Енфілді.

Арне Слот, після поразки в матчі за Суперкубок Англії від лондонського Крістал Пелес, залучив до стартового складу Мак Аллістера до центрального трикутника.

Андоні Іраола, у свою чергу, використав із перших хвилин Сміта, Діакіте, Сенесі та Трюффера в оновленій обороні, тоді як Скотт гратиме в опорній зоні, а Брукс та Семеньйо розташуються на флангах атаки.

Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Мак Аллістер, Вірц — Салах, Екітіке, Гакпо.

Запасні: Мамардашвілі, Гомес, Ендо, К'єза, Джонс, Елліотт, Робертсон, Ньйоні, Нгумоха.



Борнмут: Петрович — Сміт, Діакіте, Сенесі, Трюффер — Адамс, Скотт — Брукс, Таверньєр, Семеньйо — Еванілсон.

Запасні: Денніс, Араухо, Солер, Гілл, Траоре, Біллінг, Вінтерберн, Крупі, Ріс-Доттін.



Гра Ліверпуль — Борнмут почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.