Англія

Football.ua представляє прев’ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який пройде 15 серпня та розпочнеться о 22:00.

У матчі-відкритті сезону-2025/26 англійської Прем’єр-ліги чинний чемпіон Ліверпуль на власному полі прийматиме Борнмут — справжнє випробування вже на самому старті престижного чемпіонату, яке обіцяє неабияку динаміку та яскравість.

П'ЯТНИЦЯ, 15 СЕРПНЯ, 22:00 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ на SETANTA SPORTS

Ліверпуль виходить на матч із серйозними амбіціями, прагнучи на старті кампанії відразу взяти три очки. Команда Арне Слота не програвала стартовий матч жодного з останніх 12 сезонів, здобувши 9 перемог і 3 нічиї. Також "червоні" мають перевагу в очних зустрічах із Борнмутом — 12 перемог у 13 останніх поєдинках, серед яких і розгром із рахунком 9:0 у сезоні-2022/23.

Влітку Ліверпуль значно підсилився: дебют на Енфілді готуються здійснити Флоріан Вірц, Юго Екітіке, Жеремі Фрімпонг і Мілош Керкез. Незважаючи на не найвдаліший матч у Суперкубку Англії, новачки виглядають багатообіцяюче, а Мохамед Салах поки залишається ключовим лідером атаки — хоча проти Крістал Пелес ми майже не бачили єгипетську зірку на полі, тоді як із обороною у мерсисайдців помітні проблеми, з якими щось треба робити.

Борнмут приїжджає на Енфілд із величезними кадровими втратами у лінії оборони: команду Андоні Іраоли залишили ключові захисники, серед яких Ілля Забарний, Дін Гюйсен і вищезгаданий Мілош Керкез, а травми поставили під сумнів участь Клюйверта, Кука, Крісті та Унала. Нові придбання, зокрема Адріан Трюффер, ще не встигли повністю інтегруватися в гру "вишень".

Історія протистоянь також не на користь Борнмута: на Енфілді вони ще жодного разу не перемагали, маючи лише одну нічию. Проте наставник команди Андоні Іраола прагне компенсувати кадрові проблеми дисциплінованою грою та високим пресингом — все ж не можна ігнорувати той факт стрімкого прогресу "вишень" у минулі сезону. Утім, якщо на Борнмут у цій кампанії чекає спад — це також не буде чимось шокуючим, враховуючи масовий продаж провідних гравців.

За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1.35, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 7.90. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.80.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Мак Аллістер — Салах, Вірц, Гакпо — Екітіке.



БОРНМУТ : Петрович — Араухо, Діакіте, Сенесі, Трюффер — Адамс, Скотт — Семеньйо, Таверньє, Уаттара — Еванілсон

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА