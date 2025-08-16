Англія

Форвард Ліверпуля прокоментував перемогу над Борнмутом.

Напередодні Ліверпуль відкрив новий сезон англійської Прем’єр-ліги домашньою перемогою над Борнмутом.

Ліверпуль — Борнмут 4:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри нападник "червоних" Юго Екітіке прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що це був хороший виступ. Але я міг би виступити краще. Проте найважливіше сьогодні ввечері — це перемога та менталітет, який ми продемонстрували.

Ми хотіли перемогти заради людей, які прийшли сьогодні ввечері на стадіон, та заради Діогу, і я думаю, що саме це ми й зробили, тому я радий за всіх.

У моїй грі є ще багато речей, які я маю робити краще, щоб допомагати команді якомога більше. Я можу зробити багато речей, і я думаю, що я стану кращим і зроблю більше для цієї команди.

Я також змінив свій спосіб гри тут, тому що я думаю, що в АПЛ інший футбол, з більшою інтенсивністю. Захисники сильніші, і у нас тут обмежений простір. У мене було набагато більше місця в Німеччині.

Ось чому я намагаюсь атакувати з глибини, зіграти в пас, і швидко рухатись далі, намагаюсь більше бігати позаду атаки. Але ми повинні знайти шлях до успіху в деталях, бо вже недостатньо бути "хорошими гравцями", нам просто потрібно ставати кращими.

Під час гола я привернув увагу захисника до себе, сів глибше, щоб зіграти з партнером, і мені трохи пощастило з першим дотиком, бо м’яч залишився в мене. Зрештою, це був легкий гол, але я маю залишатися спокійним перед воротами та просто виконувати свою роботу.

Я намагаюся думати раніше за захисників і читати гру. Знати, що робитимуть інші гравці навколо мене. Я знав, що захисники люблять підходити та тиснути на мене, тому я знав, що у мене буде простір у спині чи збоку. Я просто привернув увагу опікуна, і я знав, що Коді Гакпо буде там, де треба. Це особливий гравець, він справді хороший, коли заходить у центр під удар правою ногою. Я радий за нього.

Грати в АПЛ — це мрія. Я завжди мріяв грати тут, у Прем'єр-лізі, тому я просто насолоджуюсь кожною хвилиною. Це дивовижний стадіон. Уболівальники в кінці, коли рахунок був 2:2, наполегливо тиснули на нас та суперників. Навіть на лаві запасних мені це подобалось. Я хотів би бути на трибунах у цей момент! Це фантастично. Але це тільки перша гра, нам ще багато потрібно зробити, щоб стати кращими та досягти наших цілей", — заявив французький виконавець.

У наступному турі Ліверпуль гостюватиме в Ньюкасла.