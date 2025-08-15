Англія

Команда Арне Слота примудрилась розтринькати перевагу в два м'ячі наприкінці гри, але своєчасно повернулась думками на поле.

У момент, коли пролунав стартовий свисток першого матчу нового сезону англійської Прем’єр-ліги вболівальники нарешті по-справжньому починають вірити, що футбольний рік таки розпочався. Цього разу участь у настільки відповідальній події брав участь чинний чемпіон країни, Ліверпуль, а відповідно його домашній матч на Енфілді був проти Борнмута.

Окремі наші читачі напевно не могли й дочекатись на момент, коли в заголовках звітів біля назви команди Андоні Іраоли перестане з’являтись припис "… із Забарним", і цього літа ця мить настала. Ілля вже гравець французького Парі Сен-Жермен, і ще чимала кількість його тепер уже колишніх партнерів знайшла собі нові клуби. Але баскський фахівець на чолі "вишень" залишився на своїй посаді, а отже філософія цього цікавого колективу зберіглась. Зокрема, фланговий захисник Мілош Керкез у цій грі дебютував у "червоній" футболці в рамках чемпіонату проти своєї вже колишньої команди.

Хвилина мовчання в пам’ять проти Діогу Жоту та його брата Андре Сілву була чи не єдиним моментом, який вибивався із загалом святкової атмосфери цієї події. Команди теж зреагували правильно — одразу почався обмін атаками, щоб ми могли пересвідчитись, чи справді перед нами матч АПЛ. Так, це був він. Борнмут при цьому на старті гри впевнено тримав удар та постійно намагався відповідати суперникам у своїх фірмових швидких атаках.

Слот від такої частоти виходів суперників на половину його команди помітно нервував, як і тоді, коли ван Дейк та Салах утратили свої перші моменти біля чужих воріт на стартових хвилинах. А після затишшя посеред першого тайму на нідерландці взагалі не було помітно жодних емоцій — його команда щойно пережила випад суперників, який завершився занадто слабким ударом Таверньєра до рук Аліссона в центрі штрафного.

Але в атаці у відповідь Ліверпуль таки зумів відкрити рахунок. Перший гол у новому сезоні АПЛ забив новачок ліги — Юго Екітіке, який на 37 хвилині з глибини зробив просування до чужого штрафного під передачу Мак Аллістера, а потім йому дуже пощастило з рикошетом у боротьбі проти Сенесі на межі карного майданчика, відскок від якої залишив форварда перед воротарем. Далі було все просто.

Таким чином Ліверпуль виграв перший тайм, після чого команди пішли відпочивати, а повернулись із другим голом господарів поля. Тут також був залучений Екіткіе, але вже в якості асистента на лівому фланзі штрафного, після чого Гакпо завершив зміщення ударом у дальній кут. І начебто на цьому перевага "червоних" на м’ячі мала привезти їх до впевненої перемоги.

Проте ні — Борнмут не погодився здаватись. Команда Іраоли просто почекали, доки суперники почнуть на куражі підніматись усе вище, а потім покарала їх за це двома швидкими атаками. Семеньйо обидва рази виступав на завершення, і спочатку Брукс точно прострілив на нього з лівого флангу, а потім Антуан і сам протягнув м’яч від власного штрафного до чужого з ударом, під який Конате навіщось ретельно готував простір для суперника.

Однак шокового стану у вболівальників Ліверпуля за підсумками вечора не було. Слот кинув до бою К’єзу на останніх хвилинах, і Федеріко віддячив тренеру за довіру довгоочікуваним першим голом у АПЛ. На 88 хвилині його удару передували незграбні дії захисників Вінтерберна та Діакіте під час рикошету від подачі з правого флангу поблизу до воріт. А згодом, уже в компенсований час, Салах нарешті довів атаку до завершення з власного боку, нехай і довелось іти на протилежний бік чужого штрафного для цього. Шість голів у першому ж матчі сезону. Гідний уваги початок.

У наступному турі Ліверпуль гостюватиме в Ньюкасла, тоді як Борнмут прийматиме Вулвергемптон.— Борнмут 4:2Екітіке, 37, Гакпо, 49, К’єза, 88, Салах, 90+4 — Семеньйо, 64, 76Аліссон — Фрімпонг (Ендо, 60), Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 60) — Собослаї, Мак Аллістер (Джонс, 72), Вірц (К’єза, 82) — Салах, Екітіке (Гомес, 72), Гакпо.Петрович — Сміт (Гілл, 90), Діакіте, Сенесі, Трюффер — Адамс (Крупі, 90+1), Скотт (Траоре, 74) — Брукс (Вінтерберн, 84), Таверньєр, Семеньйо — Еванілсон.Попередження: Керкез — Брукс, Еванілсон