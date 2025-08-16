Ексхавбек Іпсвіча став одним із найдорожчих трансферів клубу.
Омара Гатчінсона, пресслужба ФК Ноттінгем Форест
16 серпня 2025, 19:09
Ноттінгем Форест офіційно оголосив про підписання півзахисника Омара Гатчінсона з Іпсвіча. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, трансфер обійшовся "лісникам" у 37 мільйонів євро. Термін дії контракту наразі не розголошується.
20-річний Гатчінсон минулого сезону провів 34 матчі за Іпсвіч, у яких відзначився трьома голами та двома результативними передачами.
Новачок Фореста вже поділився першими враженнями після переходу: "Я дуже радий бути тут і з нетерпінням чекаю початку матчів. Я кілька разів грав на Сіті Граунд і завжди відчував ворожу атмосферу, тому з нетерпінням чекаю можливості зіграти тут із підтримкою наших уболівальників. Я збираюся викластися на повну і готовий до цього нового виклику".