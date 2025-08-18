Англія

Аргентинець залишається в Лондоні.

Лондонський Тоттенгем продовжив контракт з капітаном команди Крістіаном Ромеро. Про це повідомляє офіційний сайт "шпор".

Зазначається, що 27-річний аргентинець "підписав новий довгостроковий контракт із клубом". За інформацією авторитетного видання The Athletic, капітан оформив нову трудову угоду зі "шпорами" до 30 червня 2029 року.

Попередня угода спливала влітку 2027 року.

Ромеро приєднався до Тоттенгема під час літнього трансферного вікна-2021. З того часу він відіграв за "шпор" 126 матчів, забив вісім голів та віддав три результативні передачі. Разом з лондонцями центральний захисник ставав переможцем Ліги Європи сезону-2024/25.

