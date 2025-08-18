Англія

Англійський захисник залишиться в клубі ще на кілька сезонів після вдалого дебюту в Прем’єр-лізі.

Тоттенгем оголосив про підписання нового довгострокового контракту з 25-річним правим захисником Джедом Спенсом.

З моменту переходу з Мідлсбро у липні 2022 року Спенс провів за команду 42 матчі, забивши два голи. Його повноцінний дебют у Прем’єр-лізі відбувся у переможному матчі проти Саутгемптона (5:0) у грудні 2024 року. У лютому Спенс відзначився першим голом у Прем’єр-лізі у зустрічі з Іпсвіч Таун (4:1) та того ж місяця вперше був номінований на премію "Гравець місяця" у Прем’єр-лізі.

Джед також брав участь у європейських матчах минулого сезону, допомагаючи клубу здобути успіх у Лізі Європи. Раніше він проходив оренди у клубах Стед Ренн, Лідс Юнайтед та Дженоа, а також виступав за збірну Англії до рівня U-21.

Раніше стало відомо, що Тоттенгем може придбати Галлагера за 50 мільйонів євро.