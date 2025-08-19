Англія

Наставник ліверпульців вважає пенальті у ворота його команди несправедливим.

Головний тренер Евертона Девід Моєс поділився думкою щодо поразки від Лідса у стартовому турі англійської Прем’єр-ліги. Наставник залишився незадоволеним рішенням арбітрів, які призначили пенальті у ворота його команди після епізоду з Джеймсом Тарковські.

"Звісно, я скажу, що це не пенальті і я дійсно вважаю, що це не тягне на пенальті. Я був у арбітра. Він, по суті, не має жодного відношення до цього рішення – усе ухвалювалось ВАР. На мою думку, судді мали дійсно поганий вікенд. Було ухвалено велику кількість невдалих рішень і це – одне з них", – заявив Моєс у коментарі для ESPN.

Нагадаємо, Тарковські у падінні заблокував удар, а його рука була майже притиснута до тіла, проте арбітр після перегляду відеоповтору все ж призначив пенальті.

Is this the quality the premier league is going to be at this season?



Never a penalty in a million years. Tarkowski’s arm is in a natural position, shocking decision.



У наступному турі Евертон зустрінеться з Брайтоном, тоді як Лідс вирушить у гості до Арсенала на Емірейтс.