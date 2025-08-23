Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 22 серпня 2025 року.

Другий тур англійської Прем’єр-ліги відкривали дербі на лондонських Вест Гема та Челсі на Олімпійському стадіоні Лондона.

Команда Енцо Марески пропустила швидкий м’яч, але вже в першому таймі не просто відігралась, а й добила суперників одразу трьома голами у відповідь.

Щоправда, тоді у колективу Грема Поттера ще був один незарахований гол — на відміну від другого тайму, де ще два успішних кутових від "синіх" закрили цю зустріч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вест Гем — Челсі у першому турі сезону АПЛ-2025/26:



Вест Гем — Челсі 1:5

Голи: Пакета, 6 — Жуан Педро, 15, Нету, 23, Е. Фернандес, 34, Кайседо, 54, Чалоба, 58

Вест Гем: Германсен — Тодібо (Поттс, 46), Кілман, Аґерд — Ван-Біссака, Соучек (Вокер-Пітерс, 70), Ворд-Праус, Діуф — Пакета, Боуен — Фюллькруг (Вілсон, 46).

Челсі: Санчес — Гюсто (Джеймс, 69), Чалоба (Фофана, 69), Адарабіойо, Кукурелья (Гато, 69) — Кайседо, Е. Фернандес — Естевао (Байно-Гіттенс, 77), Жуан Педро, Нету — Делап (Сантос, 61).

Попередження: Гато