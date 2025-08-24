Англія

Миколенко пропустив матч через травму, Гріліш відзначився двома асистами, а Жезус влучив у стійку в компенсований час.

Сьогодні в Англійській Прем’єр-лізі відбулися ще два поєдинки.

На новій арені Hill Dickinson Stadium Евертон впевнено переміг Брайтон 2:0. Новачок "ірисок" Гріліш відзначився одразу двома результативними передачами, допомігши спочатку Ндіає відкрити рахунок на 23-й хвилині, а згодом Гарнеру подвоїти перевагу. Брайтон мав шанс повернутися у гру, проте на 77-й хвилині Денні Велбек не реалізував пенальті. Через травму, отриману у товариському матчі проти Роми, у складі господарів був відсутній українець Віталій Миколенко.

Евертон — Брайтон 2:0

Голи: Ндіає, 23, Гарнер, 52

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін, Гарнер — Іроегбунам (Макніл, 71), Гує — Ндіає (Алькарас, 64), Дьюзбері-Голл, Гріліш (Армстронг, 90) — Баррі (Бету, 64)

Брайтон: Вербрюгген — Віффер (Груда, 86), ван Геке, Данк, Де Кейпер (Кадіоглу, 67) — Балеба (Гіншелвуд, 46), Аярі (Гомес, 67) — Мінте, О'Райлі, Мітома — Велбек

Попередження: Іроегбунам, Гарнер, Дьюзбері-Голл, Бету — Кейпер, Віффер, Кадіоглу

У Лондоні Крістал Пелес продовжив свою безпрограшну серію в АПЛ, зігравши внічию з Ноттінгем Форест — 1:1. Господарі відкрили рахунок завдяки голу Сарра на 37-й хвилині, але після перерви Гадсон-Одої відновив паритет. Наприкінці зустрічі новачок Фореста Ігор Жезус мав шанс вирвати перемогу для своєї команди, однак на 90+2 хвилині його удар прийняла на себе стійка воріт.

Крістал Пелес — Ноттінгем Форест 1:1

Голи: Сарр, 37 — Гадсон-Одої, 57

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон (Лерма, 82), Г'юз, Мітчелл — Сарр, Матета (Едуар, 88), Девенні (Джой Куаку Ессе, 66)

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Сангаре (Єйтс, 88), Андерсон — Ндоє (Калімуендо-Муїнга, 71), Гіббс-Вайт (Гатчінсон, 81), Гадсон-Одої (Макейті, 72) — Вуд (Жезус, 88)

Попередження: Лакруа, Мітчелл, Г'юз — Селс, Айна, Мурільйо