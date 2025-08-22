Англія

Усі три гравці мають проблеми зі здоров'ям.

Відразу три гравці Евертона не зможуть допомогти своїй команді у найближчому матчі АПЛ проти Брайтона. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За словами головного тренера "ірисок" Девіда Моєса, майбутній матч чемпіонату Англії через проблеми зі здоров'ям пропустять український захисник Віталій Миколенко, а також Натан Паттерсон та Джарред Брентвейт.

Усі троє продовжують відновлення після травм, а терміни їх відновлення не називаються.

У той же час сьогодні, 22 серпня, до тренувань у загальній групі "ірисок" повернувся Адам Азну, який перебрався до складу Евертона цього літа.

У першому турі АПЛ Евертон поступився Лідсу (0:1). Матч проти Брайтона пройде у неділю, 24 серпня, о 16:00.