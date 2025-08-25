Англія

Нідерландець відзначив гру сьогоднішнього суперника.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився думками щодо майбутнього матчу 2-го туру АПЛ з Ньюкаслом. Цитує нідерландського фахівця офіційний сайт "червоних".

"Я думаю, що якщо ви поїдете в Ньюкасл, то будете знати, чого очікувати. У минулому сезоні ми грали з ними тричі, і в двох випадках вони були більш інтенсивними, ніж ми. У виїзному матчі, особливо в перші 60 хвилин, вони були дуже, дуже, дуже інтенсивними і повністю заслужили перевагу.

У фіналі Кубка ліги вони теж були більш інтенсивними, ніж ми. Так що я не думаю, що їм потрібно щось додавати, щоб бути кращими, коли вони грають на Сент-Джеймс Парк.

Крім того, що вони грають інтенсивно, це загалом дуже хороша команда. У них також є гравці, які можуть дати бій, якщо можна так висловитися. У них є виконавці, які відмінно володіють м'ячем. Так що це одна з найкращих команд у лізі і один з найскладніших суперників для виїзного матчу в цьому сезоні, особливо, як ви тут сказали, "під світлом софітів".

Більшість змін, які я вніс у гру, пов'язані з фізичною формою гравців та їхньою доступністю протягом усього передсезонного тренування. Наприклад, Юго Екітіке, якого я двічі міняв, повинен зробити крок з Бундесліги до англійської Прем'єр-ліги. Потрібно, щоб він був у формі до майбутніх ігор, тижнів і місяців. Те ж саме з Мак Алістером, який, на мій погляд, поки не може вийти в старті проти, але я думаю, що йому потрібен ігровий час. Чи був він вже на піку своєї форми? Ні, але щоб досягти цього рівня, йому потрібен ігровий час. Тому мені довелося його замінити.

Ми щойно говорили про Джеремі Фрімпонга, який грав в іншій лізі. Тож іноді потрібно брати це до уваги, хоча фанатам і експертам це іноді дається важко, бо вони кажуть: "Вам потрібно виграти цей матч". Так, нам потрібно виграти цей матч, але нам також потрібно зберегти їх у формі до кінця сезону. І у нас на лаві є гравці, які не поступаються тим, хто виходить у стартовому складі, так що вам потрібно використовувати свій склад.

Я вважаю збігом те, що ми пропустили голи (у матчі з Борнмутом) після замін, але час покаже, правий я чи ні. З іншого боку, ми теж забили гол після заміни — два, до речі, від Федеріко К'єзи та Мо Салаха", — заявив Слот.

Матч між Ньюкаслом та Ліверпулем відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.