Команда Арди Турана так і не знайшла забитий м'яч уперше в сезоні національної першості.
Колос — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
06 грудня 2025, 17:30
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колос — Шахтар 0:0
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Теллес, І. Краснічі, О. Демченко (Челядін, 90) — Кане (Алефіренко, 76), Климчук (Оєвусі, 66), Салабай.
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько (Педріньйо да Сілва, 46), Криськів, Марлон Гомес (Ізакі, 81) — Егіналду (Мейрелліш, 81), Еліас, Невертон.
Попередження: Салабай — Криськів