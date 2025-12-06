Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють Кудрівка та Динамо Київ.

Кудрівка та Динамо Київ зіграють на Оболонь-Арені в п'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Василь Баранов, на тлі поразки від черкаського ЛНЗ (0:1), залучив до стартового складу Яшкова в рамці воріт, тоді як Сторчоус гратиме в центрі поля, а Морозко розташується ліворуч в атаці.

Ігор Костюк, після поразки від СК Полтава (1:2), використав із перших хвилин Караваєва, Захарченка, Тіаре та Вівчаренка в обороні, тоді як Яцик гратиме в центрі поля, а Пономаренко та Редушко розташуються в атаці.

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук — Нагнойний, Думанюк, Сторчоус — Козак, Фрімпонг, Морозко.

Запасні: Кулик, Льопка, Векляк, Рогозинський, Матвєєв, Коркішко, Пушкарьов, Світюха, Демченко, Лєгостаєв, Солодаренко.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Захарченко, Тіаре, Вівчаренко — Піхальонок, Михайленко, Яцик — Волошин, Пономаренко, Редушко.

Запасні: Моргун, Суркіс, Шапаренко, Тимчик, Кабаєв, Буртник, Осипенко, Герреро, Дубінчак, Рубчинський, Михавко, Шола.



Гра Кудрівка — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.