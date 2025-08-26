Англія

Команда забивала у 39 із 40 матчів АПЛ — найкращий показник серед усіх тренерів ліги.

Ліверпуль під керівництвом Арне Слота демонструє феноменальну стабільність в атаці.

Після перемоги над Ньюкаслом у черговому турі АПЛ мерсисайдці можуть похизуватися унікальним показником — команда забивала у 98% матчів чемпіонату під керівництвом нідерландського наставника.

За цей період червоні провели 40 матчів і відзначилися голами у 39 з них, що є найкращим результатом серед усіх тренерів, які очолювали клуби АПЛ хоча б у 15 поєдинках.

Нагадаємо, герой матчу з Ньюкаслом отримає новий контракт від Ліверпуля.