Італія

Італійські медіа повідомляють про переговори між Кремонезе та Варді, який залишається вільним агентом.

Майбутнє Джеймі Варді поступово прояснюється. Після інформації про інтерес із боку Наполі, а також британських клубів, Sky Sport Italia повідомляє про переговори між 38-річним нападником і Кремонезе.

Форвард залишається вільним агентом після завершення контракту з Лестером, де провів понад десятиліття, забив 200 голів і став символом сенсаційної перемоги в АПЛ у 2016 році.

Тепер Варді може розпочати нову главу своєї кар’єри в Італії. За даними Джанлуки Ді Марціо, Кремонезе бачить в англійцеві досвідченого лідера, який допоможе команді закріпитися в Серії А після виходу через плей-офф.

Команда Давіде Ніколы вже гучно заявила про себе на старті сезону, несподівано перемігши Мілан 2:1, і тепер прагне додати атакувальної сили. Варді розглядається як один із головних кандидатів, поряд із потенційним новачком Фарісом Мумбанью з Марселя.

Серед претендентів на англійця також Наполі, Вест Гем, Селтік та Рейнджерс, проте саме Кремонезе наразі вийшов на передній план у боротьбі за підписання ветерана.

Якщо угода відбудеться, для Варді це буде перший досвід за межами Англії — і шанс закрити кар’єру у великому європейському чемпіонаті.