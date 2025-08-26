Англія

16-річний вінгер вразив у своєму дебюті й став одним із наймолодших авторів голів в АПЛ.

Ліверпуль планує укласти нову довгострокову угоду з 16-річним вінгером Ріо Нгумоаю. Про це повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво мерсисайдського клубу працює над продовженням контракту до 2028 року, хоча чинна угода діє до 2026-го. У клубі бачать у юному футболістові майбутню зірку та хочуть якомога довше зберегти його в команді.

Нагадаємо, що вчора, 25 серпня, Нгумох забив переможний м’яч у ворота Ньюкасла на 100-й хвилині матчу другого туру АПЛ. Цей гол став дебютним для нього у професійній кар’єрі та приніс Ліверпулю важливу перемогу.

Завдяки цьому результативному моменту Нгумох увійшов до п’ятірки наймолодших авторів голів в історії англійської Прем’єр-ліги. Ба більше — він став лише другим 16-річним гравцем після Вейна Руні, який забив переможний гол у матчі АПЛ.