Англія

Черговий демарш в англійському футболі.

Нападник англійського Брентфорда Йоан Вісса заявив, що "бджоли" не виконали обіцянки відпустити його в інший клуб під час літнього трансферного вікна.

"Протягом останніх кількох тижнів зросли чутки щодо мого майбутнього в футбольному клубі Брентфорд. У зв’язку з цим я хочу прямо і чесно висловитися про те, на якому етапі зараз ситуація.

Я мовчав більшу частину літа, але залишаючись за лічені години до закриття трансферного вікна, я відчуваю необхідність чітко заявити, що хочу покинути Брентфорд. Я вважаю, що клуб необґрунтовано стоїть на моєму шляху, попри серію справедливих пропозицій протягом літа.

Я завжди віддавав 100 відсотків себе для Брентфорда з того дня, як підписав контракт у 2021 році. Я пишаюся тим, що ми разом побудували, і ніколи не сприймав можливість грати за клуб як належне.

Вболівальники Брентфорда завжди займуть особливе місце в моєму серці. Я завжди поводився професійно, як на полі, так і поза ним. Для мене було честю виступати в цій футболці у 149 матчах та святкувати 49 голів.

На початку літа я проводив відкриті обговорення з керівництвом клубу, включаючи ключових директорів і нового головного тренера. Я чітко висловив своє бажання шукати новий виклик. Під час цих розмов мені та моїм представникам було підтверджено, що клуб не стане на моєму шляху, якщо буде отримано розумну пропозицію. Це також було оформлено письмово.