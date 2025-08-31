Черговий демарш в англійському футболі.
Yoane Wissa, getty images
31 серпня 2025, 16:52
Нападник англійського Брентфорда Йоан Вісса заявив, що "бджоли" не виконали обіцянки відпустити його в інший клуб під час літнього трансферного вікна.
"Протягом останніх кількох тижнів зросли чутки щодо мого майбутнього в футбольному клубі Брентфорд. У зв’язку з цим я хочу прямо і чесно висловитися про те, на якому етапі зараз ситуація.
Я мовчав більшу частину літа, але залишаючись за лічені години до закриття трансферного вікна, я відчуваю необхідність чітко заявити, що хочу покинути Брентфорд. Я вважаю, що клуб необґрунтовано стоїть на моєму шляху, попри серію справедливих пропозицій протягом літа.
Я завжди віддавав 100 відсотків себе для Брентфорда з того дня, як підписав контракт у 2021 році. Я пишаюся тим, що ми разом побудували, і ніколи не сприймав можливість грати за клуб як належне.
Вболівальники Брентфорда завжди займуть особливе місце в моєму серці. Я завжди поводився професійно, як на полі, так і поза ним. Для мене було честю виступати в цій футболці у 149 матчах та святкувати 49 голів.
На початку літа я проводив відкриті обговорення з керівництвом клубу, включаючи ключових директорів і нового головного тренера. Я чітко висловив своє бажання шукати новий виклик. Під час цих розмов мені та моїм представникам було підтверджено, що клуб не стане на моєму шляху, якщо буде отримано розумну пропозицію. Це також було оформлено письмово.
Спираючись на це розуміння, я шукав новий клуб, постійно тримаючи Брентфорд у повній прозорості на кожному етапі. Брентфорд отримав офіційну пропозицію від іншого клубу Прем’єр-ліги, і я повідомив, що хочу приєднатися. Я був переконаний, що всі мої розмови з Брентфордом свідчать про взаємну згоду.
Однак, коли трансферне вікно наближається до завершення, клуб значно змінив свою позицію, що суперечить тому, що було повідомлено раніше. Це поставило мене у складне становище. Зобов’язання дозволити мені піти цього літа не було виконано. Мені сумно про це писати, але я зберігаю повну повагу до клубу та його вболівальників.
Хочу наголосити, що я не діяв непрофесійно і не бажаю залишати Брентфорд на поганих умовах. Я завжди був прозорим у своїй позиції. Я продовжував відкрито спілкуватися з клубом і поводитися так, щоб це відповідало моїм цінностям як футболіста та людини. Сподіваюся, що справедливе і розумне рішення ще можна знайти до закриття трансферного вікна.
Тим часом я мушу робити те, що вважаю правильним для своєї кар’єри та сім’ї, і наполягаю, щоб Брентфорд виконав своє слово та дозволив мені приєднатися до нового клубу за справедливою ціною.
Хочу подякувати всім вболівальникам Брентфорда за підтримку та розуміння у цій складній ситуації. Ваша енергія та віра в мене завжди багато для мене значили. Це ніколи не було питанням відходу від фантастичного футбольного клубу. Йдеться про те, щоб мені дозволили рухатися далі з благословенням Брентфорда на основі повторюваного зобов’язання, що я зможу піти цього літа.
Змушувати мене залишатися після цього літа означатиме лише затьмарити чотири чудові роки в цьому неймовірному клубі, і тому я прошу власників та директорів Брентфорда виконати своє слово та дозволити мені піти в останні години трансферного вікна", – написав в Instagram Вісса.