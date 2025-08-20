Англія

Конголезький форвард прагне перебратися на Сент-Джеймс Парк, але клуб не готовий відпускати його.

Брентфорд відхилив покращену пропозицію Ньюкасла щодо нападника Йоана Вісса.

Як повідомляє авторитетний журналіст Девід Орнштейн з The Athletic, сума пропозиції становила 35 млн фунтів стерлінгів фіксованого платежу плюс ще 5 млн у складних бонусах, але навіть така угода не задовольнила клуб із Лондона.

За даними джерела, Брентфорд не визначав жодної офіційної ціни за Віссу, хоча сам футболіст прагне перейти до Ньюкасла. Раніше, ще 22 липня, "сороки" отримали відмову після пропозиції у 25 млн. Інтерес до форварда також проявляв Ноттінгем Форест, однак його запити теж були відхилені.

28-річний Вісса провів видатний сезон-2024/25, забивши 19 голів у Прем’єр-лізі. Він пропустив літні збори та не зіграв у першому турі чемпіонату проти Ноттінгем Фореста (1:3), проводячи переговори з керівництвом Брентфорда щодо свого майбутнього.

Ньюкасл активно шукає нападника на фоні ситуації з Александером Ісаком, який заявив, що більше не бачить себе у клубі. До цього "сороки" втратили можливість підписати одразу кількох форвардів, зокрема Юго Екітіке, Жуана Педро, Ліама Делапа та Беньяміна Шешко.

Вісса приєднався до Брентфорда у 2021 році з французького Лор'яна. За цей час він провів 149 матчів, у яких відзначився 49 голами та 13 результативними передачами. Контракт конголезця розрахований ще на рік, а клуб має опцію продовження ще на сезон.