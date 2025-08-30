Нік Вольтемаде, getty images
Англійський Ньюкасл оформив трансфер нападника збірної Німеччини Ніка Вольтемаде зі Штутгарта. Про це повідомляє офіційний сайт "сорок".
"Ньюкасл Юнайтед завершив рекордну для клубу угоду, підписавши нападника Ніка Волтемаде зі Штутгарта", — йдеться в заяві клубу.
За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, "сороки" заплатили за 23-річного форварда 85 мільйонів євро. З самим гравцем підписано "довготривалу угоду".
"Це великий крок у моєму житті – покинути Німеччину, але всі мене так добре прийняли, і я вже почуваюся як у родині. Після розмови з головним тренером у мене склалося чудове відчуття, що це саме те місце, де я можу досягти свого найкращого рівня", — сказав Вольтемаде.
Минулого сезону Нік Вольтемаде відіграв за Штутгарт 33 матчі, забив 17 голів та віддав 3 результативні передачі. Також на його рахунку два матчі за національну збірну Німеччини.
Раніше повідомлялося, що Ньюкасл готовий розглянути продаж Ісака за 150 мільйонів євро за умови підписання двох нападників.