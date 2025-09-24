Англія

Головний тренер "левів" хотів бачити іншого свого співвітчизника в клубі.

Роберто Олабе замінив Мончі на посаді президента футбольних операцій Астон Вілли, передає офіційний сайт клубу.

Наприкінці червня 2025 року Олабе залишив Реал Сосьєдад, в якому перебував у статусі спортивного директора (05.09.2016-30.06.2017, 28.03.2018-30.06.2025). З Унаї Емері 57-річний іспанець працюватиме вдруге, тоді як перший період припав на сезон-2006/07 в Альмерії, коли Унаї очолював "рохібланкос", а Роберто працював спортдиром.

Видання The Athletic пише, що в Реалі Сосьєдад функціонер відігравав важливу роль у трансферах і розвитку таких гравців, як Александер Ісак, Мікель Меріно, Мартін Едегор, Мартін Субіменді та інших. В якості керівника відділу спортивної стратегії Індепендьєнте дель Вальє Олабе допоміг створити "золоте покоління" еквадорських талантів, включно з Мойзесом Кайседо й П'єро Інкап'є.

Роберто перебував у сфері інтересів Астон Вілли ще до призначення Мончі в липні 2023 року, а такі топ-клуби, як лондонський Арсенал і мадридський Реал теж розглядали його кандидатуру. З Емері Олабе також перетинався на полі в сезоні-1995/96, коли вони обидва представляли якраз Реал Сосьєдад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бірмінгемський клуб прийняв рішення стосовно майбутнього Унаї Емері.