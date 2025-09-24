Клуб не планує звільняти тренера попри невдалий старт.
Унаї Емері, Getty Images
24 вересня 2025, 14:07
Астон Вілла не планує звільняти Унаї Емері з посади головного тренера, попри невдалий початок сезону в англійській Прем’єр-лізі, повідомляє журналіст Піт О’Рурк.
Раніше з’явилася інформація, що Манчестер Юнайтед зацікавлений у послугах іспанця як можливій заміні Рубену Аморіму. Емері очолює Астон Віллу з 2022 року.
Після п’яти турів поточного сезону команда перебуває в зоні вильоту АПЛ, набравши лише три очки. У минулому розіграші Ліги чемпіонів Астон Вілла дійшла до чвертьфіналу.
