Англія

Клуб не планує звільняти тренера попри невдалий старт.

Астон Вілла не планує звільняти Унаї Емері з посади головного тренера, попри невдалий початок сезону в англійській Прем’єр-лізі, повідомляє журналіст Піт О’Рурк.

Раніше з’явилася інформація, що Манчестер Юнайтед зацікавлений у послугах іспанця як можливій заміні Рубену Аморіму. Емері очолює Астон Віллу з 2022 року.

Після п’яти турів поточного сезону команда перебуває в зоні вильоту АПЛ, набравши лише три очки. У минулому розіграші Ліги чемпіонів Астон Вілла дійшла до чвертьфіналу.

