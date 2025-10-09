Англія

Гімараес і Жоелінтон витратили 12 годин у повітрі.

Через тріснуте вікно в літаку бразильським гравцям Ньюкасла — Бруно Гімараесу та Жоелінтону — довелося повернутися до Амстердама посеред польоту у вівторок. Футболісти провели в дорозі близько 12 годин, намагаючись дістатися до розташування збірної Бразилії.

Очікується, що їх пересадять на інші рейси, аби вони змогли прибути до Південної Кореї в середу. За повідомленнями бразильських ЗМІ, тепер два гравці Ньюкасл Юнайтед летітимуть окремими рейсами, а Бразильська футбольна конфедерація організовує для Гімараеса переліт, який дозволить йому прибути швидше. Причину, чому обрали саме такий варіант замість спільної поїздки, не уточнюють.

Передбачається, що Жоелінтон вилетить із нідерландської столиці тим самим рейсом, але, ймовірно, не встигне прибути до Сеула на початок збору. Тим часом конфедерація все ще займається логістикою подорожі для Бруно Гімараеса, у якого буде пересадка в іншій європейській країні, щоб він зміг прибути раніше.

Минулої неділі ця пара вийшла на поле в домашньому матчі Ньюкасла проти Ноттінгем Форест, який завершився перемогою сорок із рахунком 2:0 завдяки чудовому голу Бруно. Цікаво, що Ігор Жезус і Джон, які грали за гостей у тому ж матчі, вже перебувають у Сеулі й узяли участь у тренуванні збірної у вівторок разом із ще 19 гравцями.