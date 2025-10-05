Англія

Команди середини таблиці поступово набирають хід, тоді як Форест "занурюється" в кризу.

Матчі 7-го туру Англійської Прем’єр-ліги подарували чимало емоцій — Евертон вирвав перемогу в компенсований час, Астон Вілла здобула другу поспіль перемогу, а Ньюкасл упевнено переграв Ноттінгем Форест. Водночас Вулвергемптон не втримав перемогу проти Брайтона.

Підопічні Унаї Емері продовжують відновлюватися після провального старту сезону. Бірмінгемці здобули другу перемогу поспіль, обігравши Бернлі.

Обидва голи у складі господарів оформив Донеєл Мален — на 25-й і 63-й хвилинах. Лише наприкінці зустрічі гості змогли скоротити відставання завдяки точному удару Леслі Угочукву, проте на більше сил не вистачило.

Єдина ложка дьогтю для Вілли — травма Еміліано Буендіа, який може вибути на тривалий термін.

Астон Вілла — Бернлі 2:1

Голи: Мален, 25, 63 - Угочукву, 78

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Лінделеф, 84), Конса, Торрес, Дінь — Богард (Матсен, 90), Камара — Макгінн (Буендія, 67), Роджерс, Мален (Барклі, 84) — Воткінс (Гессан, 67)

Бернлі: Дубравка — Вокер, Туанзебе, Лоран (Флеммінг, 83), Естев (Ворролл, 90), Гартман — Чауна (Брун Ларсен, 59), Каллен, Берге, Ентоні (Броя, 59) — Фостер (Угочукву, 69)

Попередження: Дінь, Буендія, Мартінес – Фостер

"Вовки" набирають форму після серії поразок. Команда Вітора Перейри вдруге поспіль грає внічию, і вдруге — після того, як вела в рахунку.

Господарі відкрили рахунок після автоголу Вербрюггена, але не втримали перевагу — на 86-й хвилині ван Геке врятував Брайтон.

"Вовки" поки не перемагають, але демонструють позитивну динаміку.

Вулвергемптон — Брайтон 1:1

Голи: Вербрюгген (аг), 22 - ван Геке, 86

Вулвергемптон: Джонстон — Чачуа, Буено (Мьоллер Вольфе, 77), Крейчі, Буено (Мьоллер Вольфе, 77) — Мунетсі (Москера, 90), Андре, Гомес (Арокодаре, 90) — Аріас, Странд Ларсен (Бельгард, 77), Хі Чхан (Агбаду, 61)

Брайтон: Вербрюгген — Віффер (Де Кейпер, 71), ван Геке, Данк, Кадіоглу — Балеба (Рюттер, 46), Аярі — Мінте, Гомес (Мілнер, 77), Груда (Цимас, 70) — Велбек

Попередження: Буено, Андре — Балеба, Данк, Віффер, Велбек

"Іриски" вирвали перемогу в компенсований час, а Віталій Миколенко провів повний матч і став одним із найпомітніших гравців зустрічі.

Після пропущеного м’яча від Муньйоса господарі зуміли перевернути гру — Ндіає зрівняв рахунок із пенальті, а на 90+3 хвилині Джек Гріліш приніс Евертону три очки.

Миколенко отримав оцінку 7,1 від WhoScored — 7 виносів, 4 перехоплення, 87 дотиків до м’яча, 1 ключовий пас і жодного разу не був обіграний. Солідний виступ українця.

Евертон - Крістал Пелес 2:1

Голи: Ндіає, 76 (пен), Гріліш, 90+3 - Муньйос, 37

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін (Іроегбунам, 65), Миколенко — Гарнер, Гує — Ндіає (Коулман, 90), Діблінг (Алькарас, 46), Гріліш — Баррі (Бету, 46)

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон, Камада (Лерма, 82), Мітчелл — Сарр (Уче, 89), Піно (Девенні, 89) — Матета (Нкетіа, 70)

Попередження: Гарнер, Ндіає — Піно, Вортон, Муньйос

"Сороки" впевнено переграли команду Анґе Постекоґлу, який досі не здобув жодної перемоги на чолі "лісників".

Бруно Гімараес відкрив рахунок дальнім ударом у дев’ятку, а Вольтемаде реалізував пенальті й встановив остаточний рахунок.

Німецький нападник став лише третім футболістом в історії Ньюкасла, який забивав у трьох стартових матчах на Сент-Джеймс Парк — поряд із Лесом Фердінандом і Аланом Ширером.

Зінченко через травму участі не брав.

Ньюкасл Юнайтед — Ноттінгем Форест 2:0

Голи: Гімараес, 58, Вольтемаде, 84 (пен)

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Тіав, Ботман, Берн — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон (Майлі, 90) — Еланга (Мерфі, 70), Вольтемаде (Осула, 90), Гордон (Барнс, 69)

Ноттінгем Форест: Селс — Міленкович, Кунья, Морато (Баква, 77) — Савона, Андерсон, Єйтс (Гатчінсон, 64), Вільямс — Ндоє (Гадсон-Одої, 64), Вуд (Жезус, 64), Гіббс-Вайт

Попередження: Єйтс, Вільямс, Морато, Андерсон