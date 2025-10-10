Англія

У контрольному поєдинку проти Уельсу стартовий склад збірної Англії не включав жодного гравця трьох найтитулованіших клубів країни — таке трапилося вперше з 1992 року.

Збірна Англії впевнено перемогла Уельс у товариському матчі з рахунком 3:0. Проте головною особливістю гри став не лише результат, а й унікальний склад команди.

У стартовій одинадцятці не виявилося жодного футболіста Челсі, Ліверпуля чи Манчестер Юнайтед — явище, якого не було вже понад два десятиліття.

Востаннє подібна ситуація трапилася у 1992 році, коли англійці зустрічалися з Францією.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Англія — Уельс.