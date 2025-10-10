Інше

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 9 жовтня 2025 року.

Збірна Англії у черговому товариському матчі обіграла Уельс (3:0).

Команда Томаса Тухеля відкрила рахунок на третій хвилині, коли дебютним голом у складі національної команди відзначився Морган Роджерс після передачі Марка Геї.

На 11 хвилині Геї віддав другу гольову передачу — цього разу на Оллі Воткінса. За дев'ять хвилин Букайо Сака встановив остаточний рахунок на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Англія — Уельс:

Англія — Уельс 3:0

Голи: Роджерс, 3, Воткінс, 11, Сака, 20.

Англія: Пікфорд — Спенс, Геї, Стоунз (Льюїс-Скеллі, 80), Конса — Райс (Лофтус-Чік, 69), Андерсон (Гендерсон, 69) — Гордон, Роджерс (Гіббс-Вайт, 70), Сака (Боуен, 70) — Воткінс (Рашфорд, 46).

Уельс: Дарлоу — Дасілва, Девіс (Мефам, 64), Родон, Вільямс (Кпакло, 64) — Каллен, Ампаду (Шієн, 64) — Брукс, Вілсон (Джеймс, 64), Джонсон (Кумас, 76) — Мур (Гарріс, 76).

Попередження: Геї, Спенс — Вільямс.