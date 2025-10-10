Інше

Англійці в спарингу обіграли Уельс.

Збірна Англії у товариському матчі здобула впевнену перемогу над Уельсом (3:0).

У цьому матчі взяв участь воротар "трьох левів" Джордан Пікфорд.

31-річний англієць став першим голкіпером в історії національної команди, який зміг провести вісім повних матчів поспіль без пропущених м'ячів.

Свій наступний матч Англія проведе проти Латвії у відборі ЧС-2026 — гра відбудеться 14 жовтня о 21:45 за Києвом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія — ​​Уельс.