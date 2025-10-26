НЕДІЛЯ, 26 ЖОВТНЯ, 16:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАМЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

"Каноніри" увійшли в осінь у блискучій формі: шість перемог поспіль у всіх турнірах, упевнене лідерство в таблиці та відчуття контролю над кожною зустріччю. Минулого туру Арсенал здолав Фулгем 1:0, а єдиний м’яч став десятим для команди після стандартів — рекордний показник за всю історію АПЛ. Набір очок і дисциплінована гра в обороні перетворили лондонців на найнадійнішу команду чемпіонату.

У Лізі чемпіонів підопічні Артети також не зупиняються — переконлива перемога 4:0 над Атлетіко підтвердила, що нинішній Арсенал вміє не лише "душити" суперників у позиційній грі, а й вибухати зірковою атакою. Єдина втрата — травма Габріела, якого, ймовірно, замінить молодий Крістіан Москера. В іншому склад залишається майже без змін: Рая на воротах, Саліба — лідер оборони, а атакувальне тріо Сака — Йокерес — Мартінеллі готове знову творити магію.

Після літнього злету, який завершився перемогою в Кубку Англії та серією із 19 матчів без поразок, "орли" опинилися у смузі турбулентності. Три зустрічі поспіль без перемог, у тому числі прикра поразка 0:1 від АЕК Ларнака в Лізі конференцій, змусили Гласнера шукати нові рішення. Захист, який раніше був гордістю команди, почав тріщати — лише один "сухий" матч за останні сім і шість пропущених голів у трьох попередніх зустрічах.

Попри це, Крістал Пелес залишається небезпечним у нападі. Жан-Філіп Матета оформив хет-трик проти Борнмута і став лише третім французом після Анрі та Анелька, кому вдалося зробити кілька хет-триків у Прем’єр-лізі. У лондонських дербі він традиційно загрозливий — саме його пізній гол рік тому врятував "орлів" від поразки на Емірейтс. Тепер Гласнер сподівається, що його команда зможе створити достатньо моментів проти найкращої оборони ліги. Особливою стане зустріч колишнього лідера КП Еберечі Езе зі своїм колишнім клубом.