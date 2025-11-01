Football.ua представляє прев’ю матчу десятого туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 1 листопада та розпочнеться о 19:30.
Лондонське дербі, яке майже ніколи не розчаровує. Тоттенгем приймає Челсі в одному з головних матчів туру — зустріч, що обіцяє вибух емоцій, інтригу й максимум динаміки. Команди підходять до гри з абсолютно різним настроєм: "шпори" нещодавно вилетіли з Кубка ліги від Ньюкасла, тоді як "сині" у справжньому гол-феєрверку переграли Вулвергемптон 4:3.
ТОТТЕНГЕМ — ЧЕЛСІ
СУБОТА, 1 ЛИСТОПАДА, 19:30 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Підопічні Томаса Франка продовжують приємно дивувати футбольну Англію: попри втрату стабільності в останніх матчах, команда все ще тримається в зоні лідерів, посідаючи третє місце після дев’яти турів. П’ять перемог у чемпіонаті — стільки ж, скільки Тоттенгем здобув у заключних 26 матчах попередньої ери Анже Постекоглу. Символічно, що більш прагматичний Франк уже зараз зміг перетворити "шпор" на серйозну силу, особливо у виїзних поєдинках.
Найяскравішою зіркою останніх тижнів став Мікі ван де Вен — нідерландець не лише цементує оборону, а й приносить результат попереду. Його дубль допоміг команді розгромити Евертон 3:0 на новому Гілл Дікінсон Стедіум. Попри це, домашня форма залишається проблемою — лише чотири очки за останні три матчі на власному полі. Окрім цього, список травмованих у Тоттенгема дуже величезний, серед відсутніх — Меддісон, Кулусевські, Соланке, Біссума, Дрегушін та інші. Але повернення Вікаріо у ворота й відпочинок ван де Вена можуть стати вирішальними чинниками в дербі.
Команда Енцо Марески продовжує залишати своїми виступами суперечливе враження. Молодий, талановитий, але ще нестабільний колектив чергує блискучі виступи з прикрими провалами. Після перемоги над Вулвергемптоном у Кубку ліги Челсі прагне повернути впевненість і в чемпіонаті, де останній матч проти Сандерленда завершився сенсаційною (а може й не дуже сенсаційною) поразкою 1:2. Це вже третя невдача "синіх" у п’яти турах — результат, який тримає їх лише на дев’ятому місці.
Та якщо вдома у лондонців не все гладко, то на виїзді вони відчувають себе чудово — три перемоги поспіль поза межами Стемфорд Брідж. І особливо приємною для них залишається історія протистоянь із Тоттенгемом: п’ять перемог на Тоттенгем Готспур Стедіум — жоден інший клуб не вигравав там частіше за цей проміжок часу. Втім, Мареска знову зіткнувся з кадровими втратами: Делап дискваліфікований, а Палмер, Колвілл, Бадьяшиль і Мудрик залишаються поза грою. В атаці головну роль мають зіграти Педру Нету та Жуан Педро, підтримані креативним дуетом Енцо та Кайседо.
За версією букмекерів, сьогодні трохи більше шансів на успіх мають підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 2.51, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 2.70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.72.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ТОТТЕНГЕМ : Вікаріо — Педро Порро, Дансо, ван де Вен, Спенс — Бентанкур, Палінья — Кудус, Бергвалль, Хаві Сімонс — Коло Муані
ЧЕЛСІ : Санчес — Джеймс, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Енцо, Кайседо — Нету, Андрей Сантос, Гарначо — Жуан Педро
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
