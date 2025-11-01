СУБОТА, 1 ЛИСТОПАДА, 19:30 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Підопічні Томаса Франка продовжують приємно дивувати футбольну Англію: попри втрату стабільності в останніх матчах, команда все ще тримається в зоні лідерів, посідаючи третє місце після дев’яти турів. П’ять перемог у чемпіонаті — стільки ж, скільки Тоттенгем здобув у заключних 26 матчах попередньої ери Анже Постекоглу. Символічно, що більш прагматичний Франк уже зараз зміг перетворити "шпор" на серйозну силу, особливо у виїзних поєдинках.

Найяскравішою зіркою останніх тижнів став Мікі ван де Вен — нідерландець не лише цементує оборону, а й приносить результат попереду. Його дубль допоміг команді розгромити Евертон 3:0 на новому Гілл Дікінсон Стедіум. Попри це, домашня форма залишається проблемою — лише чотири очки за останні три матчі на власному полі. Окрім цього, список травмованих у Тоттенгема дуже величезний, серед відсутніх — Меддісон, Кулусевські, Соланке, Біссума, Дрегушін та інші. Але повернення Вікаріо у ворота й відпочинок ван де Вена можуть стати вирішальними чинниками в дербі.

Команда Енцо Марески продовжує залишати своїми виступами суперечливе враження. Молодий, талановитий, але ще нестабільний колектив чергує блискучі виступи з прикрими провалами. Після перемоги над Вулвергемптоном у Кубку ліги Челсі прагне повернути впевненість і в чемпіонаті, де останній матч проти Сандерленда завершився сенсаційною (а може й не дуже сенсаційною) поразкою 1:2. Це вже третя невдача "синіх" у п’яти турах — результат, який тримає їх лише на дев’ятому місці.

Та якщо вдома у лондонців не все гладко, то на виїзді вони відчувають себе чудово — три перемоги поспіль поза межами Стемфорд Брідж. І особливо приємною для них залишається історія протистоянь із Тоттенгемом: п’ять перемог на Тоттенгем Готспур Стедіум — жоден інший клуб не вигравав там частіше за цей проміжок часу. Втім, Мареска знову зіткнувся з кадровими втратами: Делап дискваліфікований, а Палмер, Колвілл, Бадьяшиль і Мудрик залишаються поза грою. В атаці головну роль мають зіграти Педру Нету та Жуан Педро, підтримані креативним дуетом Енцо та Кайседо.