Англієць похвалив французького форварда, який прогресує в Ліверпулі.
Уго Екітіке Getty Images
23 грудня 2025, 11:32
Колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні прокоментував виступи форварда Ліверпуля Уго Екітіке.
"Тиск на нього, мабуть, був величезним, тому що він обійшовся клубу в чималу суму, а з урахуванням того, що Ліверпуль придбав ще й [Флоріана] Вірца та [Александера] Ісака, це теж на нього давило в плані попадання до стартового складу.
Він найстабільніший гравець у команді із забитих голів, і загалом його гра дуже хороша. Він виходить на поле з певним настроєм, що мені також подобається", — зазначив Руні.
У поточному сезоні Екітіке провів 24 матчі, забив 11 голів та віддав одну гольову передачу.