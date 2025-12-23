Англія

Англієць похвалив французького форварда, який прогресує в Ліверпулі.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні прокоментував виступи форварда Ліверпуля Уго Екітіке.

"Тиск на нього, мабуть, був величезним, тому що він обійшовся клубу в чималу суму, а з урахуванням того, що Ліверпуль придбав ще й [Флоріана] Вірца та [Александера] Ісака, це теж на нього давило в плані попадання до стартового складу.

Він найстабільніший гравець у команді із забитих голів, і загалом його гра дуже хороша. Він виходить на поле з певним настроєм, що мені також подобається", — зазначив Руні.

У поточному сезоні Екітіке провів 24 матчі, забив 11 голів та віддав одну гольову передачу.