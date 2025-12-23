Англія

Лондонський клуб готовий посперечатися за зірку Ноттінгем Форест, проте ціна на гравця залишається захмарною.

Центральний півзахисник Ноттінгем Форест Елліот Андерсон потрапив у сферу інтересів лондонського Челсі. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Девід Орнштейн.

За даними джерела, до Елліота проявляють величезний інтерес провідні клуби Прем’єр-ліги. Проте в січні трансфер малоймовірний, оскільки "лісники" хочуть отримати за продаж свого лідера неймовірні 92–115 млн євро.

Бачити Андерсона у своїх рядах хочуть Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Баварія та "сині", але багато що залежатиме від наставників, оскільки у згаданих клубах досі зберігається невизначеність щодо майбутнього їхніх тренерських штабів.

У поточному сезоні 23-річний Андерсон провів 22 матчі у всіх турнірах, відзначившись одним голом та одним асистом.