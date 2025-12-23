У "червоних дияволів" помінялись плани щодо англійця.
Коббі Мейну Getty Images
23 грудня 2025, 12:00
Півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну, ймовірно, залишиться в клубі до завершення зимового трансферного вікна через травму капітана Бруну Фернандеша.
Португалець був замінений у перерві матчу 17-го туру АПЛ проти Астон Вілли (1:2) через дискомфорт, який виник у першому таймі після одного з епізодів гри. За даними джерела, наразі немає планів щодо переходу Майну ні на правах оренди, ні на постійній основі.
У поточному сезоні Коббі Мейну взяв участь у 12 матчах "червоних дияволів".
Раніше повідомлялось, що Майну може змінити Олд Траффорд на Камп Ноу.