НЕДІЛЯ, 2 ЛИСТОПАДА, 18:30 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Поразка від Астон Вілли минулими вихідними боляче вдарила по амбіціях "містян". Вони пропустили єдиний м’яч від Метті Кеша й залишилися без очок, дозволивши Арсеналу відірватися на шість балів (перед стартом туру). Команда Пепа Гвардіоли вперше з 2013 року програла три з дев’яти стартових турів, але, як відомо, саме тоді вона зуміла стати чемпіоном. В Кубку англійської ліги Манчестер Сіті вже виправився — здолав Свонсі 3:1, повернувши впевненість перед домашньою грою.

Найгостріше питання — залежність від Ерлінга Голанда. Норвежець забив 65% голів Сіті в цьому сезоні, і коли він мовчить, команда часто виглядає беззубою. Проте його участь у матчі з Борнмутом очікується: нападник відновився після болючого зіткнення зі стійкою у Бірмінгемі. Також повернувся до тренувань володар Золотого м’яча-2024 Родрі, тож Гвардіола вперше за довгий час може розраховувати майже на повний склад.

Поки гранди ламають голову над стабільністю, Борнмут творить нову власну історію. Команда Андоні Іраоли після перемоги 2:0 над Ноттінгем Форест не лише здобула свою 100-ту звитягу в історії Прем’єр-ліги, а й установила власний рекорд — 18 очок за дев’ять турів. "Вишні" не програють уже вісім матчів поспіль, і це найкраща серія серед усіх клубів АПЛ. Їхня гра базується на дисципліні, швидкості та колективній роботі — якраз тому вони впевнено тримаються серед лідерів.

Новим символом цього піднесення став 19-річний Елі Крупі, який забиває вже у трьох турах поспіль і може стати лише четвертим тінейджером в історії Прем’єр-ліги з серією у чотири матчі з голами. Поруч — Семеньйо, Таверньє, Клюйверт — атакувальна лінія, здатна завдати проблем будь-якому супернику. Єдиний мінус — історична безпорадність на Етіхаді: у восьми спробах Борнмут не здобув тут жодного очка, програвши всі матчі із загальним рахунком 5:31.