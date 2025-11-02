Football.ua представляє прев’ю матчу десятого туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 2 листопада та розпочнеться о 18:30.
Манчестер Сіті — Борнмут, getty images
02 листопада 2025, 07:45
У десятому турі англійської Прем’єр-ліги зустрінуться два сюрпризи осені — поточний чемпіон Манчестер Сіті, який переживає непростий відрізок сезону, та сенсаційний претендент на лідерство Борнмут. Команда Пепа Гвардіоли намагається повернути стабільність після серії невпевнених матчів, тоді як "вишні" Андоні Іраоли вже другий тиждень поспіль утримують друге місце в таблиці.
МАНЧЕСТЕР СІТІ — БОРНМУТ
НЕДІЛЯ, 2 ЛИСТОПАДА, 18:30 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Поразка від Астон Вілли минулими вихідними боляче вдарила по амбіціях "містян". Вони пропустили єдиний м’яч від Метті Кеша й залишилися без очок, дозволивши Арсеналу відірватися на шість балів (перед стартом туру). Команда Пепа Гвардіоли вперше з 2013 року програла три з дев’яти стартових турів, але, як відомо, саме тоді вона зуміла стати чемпіоном. В Кубку англійської ліги Манчестер Сіті вже виправився — здолав Свонсі 3:1, повернувши впевненість перед домашньою грою.
Найгостріше питання — залежність від Ерлінга Голанда. Норвежець забив 65% голів Сіті в цьому сезоні, і коли він мовчить, команда часто виглядає беззубою. Проте його участь у матчі з Борнмутом очікується: нападник відновився після болючого зіткнення зі стійкою у Бірмінгемі. Також повернувся до тренувань володар Золотого м’яча-2024 Родрі, тож Гвардіола вперше за довгий час може розраховувати майже на повний склад.
Поки гранди ламають голову над стабільністю, Борнмут творить нову власну історію. Команда Андоні Іраоли після перемоги 2:0 над Ноттінгем Форест не лише здобула свою 100-ту звитягу в історії Прем’єр-ліги, а й установила власний рекорд — 18 очок за дев’ять турів. "Вишні" не програють уже вісім матчів поспіль, і це найкраща серія серед усіх клубів АПЛ. Їхня гра базується на дисципліні, швидкості та колективній роботі — якраз тому вони впевнено тримаються серед лідерів.
Новим символом цього піднесення став 19-річний Елі Крупі, який забиває вже у трьох турах поспіль і може стати лише четвертим тінейджером в історії Прем’єр-ліги з серією у чотири матчі з голами. Поруч — Семеньйо, Таверньє, Клюйверт — атакувальна лінія, здатна завдати проблем будь-якому супернику. Єдиний мінус — історична безпорадність на Етіхаді: у восьми спробах Борнмут не здобув тут жодного очка, програвши всі матчі із загальним рахунком 5:31.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.52, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 5.65. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.86.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Стоунз, Діаш, Гвардіол — Ніко Гонсалес — Бернарду Сілва, Рейндерс, Фоден, Савіньйо — Голанд
БОРНМУТ : Петрович — Хіменес, Діакіте, Сенесі, Трюффер — Адамс, Скотт — Таверньє, Клюйверт, Семеньйо — Крупі
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1