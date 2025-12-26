Франція

Бразильці поки відмовили французам.

Французький Марсель зробив пропозицію бразильському Фламенгу щодо вінгера Хорхе Карраскаля. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, «олімпійці» запропонували чинному володарю Копа Лібертадорес 20 млн. євро за 27-річного колумбійця.

Зазначається, що Фламенгу відмовили Марселю. Однак, французький клуб готується зробити другу пропозицію бразильцям.

Минулого сезону Хорхе Карраскаль відіграв за Фламенгу 24 матчі, забив три голи та віддав пʼять результативних передач.

Нагадаємо, що Карраскаль свого часу грав за львівські Карпати з 2017 по 2019 рік. За цей час він відіграв за львівʼян 40 матчів, забив шість голів та віддав пʼять результативних передач.