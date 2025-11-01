Розпочався 10 тур Прем'єр-ліги.
Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед 2:2
Голи: Гіббс-Вайт, 49, Савона, 50 - Каземіро, 34, Діалло, 81
Ноттінгем Форест: Селс — Савона, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Луїс (Єйтс, 14) — Ндоє, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Сангаре, 90) — Жезус (Авонії, 78)
Манчестер Юнайтед: Ламменс — Йоро (Мазрауї, 77), де Лігт, Шоу — Діалло, Каземіро, Фернандеш, Дало (Доргу, 68) — Мбемо, Кунья — Шешко
Попередження: Ндоє — Мазрауї
Крістал Пелес — Брентфорд 2:0
Голи: Матета, 30, Коллінз (аг), 51
Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Камада (Г'юз, 78), Лерма, Мітчелл — Сарр, Піно (Девенні, 78) — Матета (Канво, 90)
Брентфорд: Келлегер — Кайоде (Янельт, 68), Коллінз, Ван ден Берг, Аєр — Ярмолюк (Єнсен, 68), Гендерсон (Карвалью, 86) — Уаттара (Нельсон, 75), Дамсгор (Льюїс-Поттер, 68), Шаде — Тьяго
Попередження: Гендерсон — Шаде, Коллінз
Бернлі — Арсенал 0:2
Голи: Йокерес, 14, Райс, 35
Бернлі: Дубравка — Вокер, Туанзебе, Естев, Гартман — Каллен (Едвардс, 83), Флорентіну — Угочукву (Чауна, 62), Лоран (Броя, 76), Ентоні (Брун Ларсен, 62) — Флеммінг (Межбрі, 76)
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Калафіорі (Інкап'є, 72) — Езе (Нванері, 72), Субіменді (Нергор, 77), Райс — Сака, Йокерес (Меріно, 46), Троссар (Льюїс-Скеллі, 90)
Попередження: Каллен, Флеммінг — Магальяес
Брайтон — Лідс Юнайтед 3:0
Голи: Велбек, 11, Гомес, 64, 70
Брайтон: Вербрюгген — Віффер, ван Геке, Данк, Кадіоглу — Балеба, Аярі (Найт, 90) — Мінте (Костулас, 88), Рюттер (Оріола, 90), Гомес (Вотсон, 81) — Велбек (Цимас, 82)
Лідс Юнайтед: Перрі — Богл (Джастін, 78), Родон, Бійол, Гудмундссон — Лонгстафф (Джеймс, 61), Ампаду, Танака (Штах, 61) — Ааронсон, Калверт-Льюїн (Нмеча, 65), Окафор (Гаррісон, 77)
Попередження: Ампаду
Фулгем — Вулвергемптон 3:0
Голи: Сессеньйон, 9, Вілсон, 62, Москера (аг), 75
Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Сессеньйон — Івобі (Траоре, 89), Берге — Вілсон (Чуквуезе, 77), Кінг (Керні, 72), Маседо (Сміт-Роу, 72) — Хіменес (Муніз, 72)
Вулвергемптон: Джонстон — Агбаду, Буено, Тоті (Москера, 46) — Гувер (Гомес, 46), Мунетсі, Крейчі, Буено — Аріас (Чачуа, 46), Бельгард (Арокодаре, 64) — Странд Ларсен (Андре, 76)
Попередження: Берге — Тоті, Москера, Буено
Вилучення: Агбаду, 36